Авиабилеты из Новосибирска будут самыми дорогими в марте 2025 года

Дешевле 10 тысяч из Новосибирска можно слетать только в Москву и в Санкт-Петербург.

В марте 2025 года стоимость авиабилетов из Новосибирска в крупнейшие аэропорты России будет самой высокой среди рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минеральных Вод. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В частности, билеты из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург будут стоить дешевле 10 тысяч рублей, однако без багажа.

Наиболее дешевыми окажутся билеты в столицу России, где цены на рейсы в семь крупнейших аэропортов страны, кроме столичных, не превысят 10 тысяч рублей, включая багаж.