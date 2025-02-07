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общество

Авиабилеты из Новосибирска будут самыми дорогими в марте 2025 года

Фото: Сиб.фм

Дешевле 10 тысяч из Новосибирска можно слетать только в Москву и в Санкт-Петербург.

В марте 2025 года стоимость авиабилетов из Новосибирска в крупнейшие аэропорты России будет самой высокой среди рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минеральных Вод. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В частности, билеты из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург будут стоить дешевле 10 тысяч рублей, однако без багажа.

Наиболее дешевыми окажутся билеты в столицу России, где цены на рейсы в семь крупнейших аэропортов страны, кроме столичных, не превысят 10 тысяч рублей, включая багаж.

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Игорь Кириченко
Журналист

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