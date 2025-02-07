«Газпром нефть» на 20% нарастила поставки моторного топлива в северные регионы России

По итогам 2024 года «Газпром нефть» увеличила на 20% объем поставок моторного топлива в Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республику Саха (Якутия). За год муниципальным и промышленным предприятиям, розничным сетям АЗС было отгружено свыше 320 тысяч тонн нефтепродуктов.

«Поставки качественных нефтепродуктов в регионы Севера России – одно из ключевых условий бесперебойной работы транспортных, муниципальных и промышленных предприятий. Поэтому важно к зимнему сезону, который часто сопровождается суровыми погодными условиями, сформировать необходимый запас моторных топлив с низкотемпературными свойствами», – говорит директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

Основу поставок составили автомобильные бензины, зимнее и арктическое дизельное топливо. Нефтепродукты поставляются с Омского НПЗ железнодорожным, речным и морским транспортом.

Еще одним достижением «Газпром нефть» называет 15% роста поставок бензина и дизельного топлива предприятиям агропромышленного комплекса по итогам сельскохозяйственного сезона 2024 года. Всего в период посевной и уборочной кампаний топливом были обеспечены порядка 1500 сельхозпроизводителей из 17 регионов России. Наибольший объем пришелся на пять регионов, в том числе на три сибирских — Омскую и Новосибирскую области, а также Алтайский край.