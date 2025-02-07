Гид в прошлое. Экскурсовод Александр Матвеев показал топ-5 памятников дореволюционной архитектуры «Тихого центра»

Окруженные небоскребами, эти невозмутимые свидетели истории продолжают стоять на своем месте, привлекая взгляды прохожих. Их скромный облик, контрастирующий со стеклом и бетоном современного мегаполиса, кажется настоящим оазисом среди городской суеты. Вместе с экскурсоводом, автором видеоблога Тор NSK Александром Матвеевым Сиб.фм совершит прогулку по памятникам дореволюционной архитектуры и расскажет о Новосибирске одноэтажном, сохранившем в себе историю наших предков.

Многие думают, что раз Новосибирск — город молодой, всего-то 131 год, то и следов дореволюционного прошлого здесь сохранилось немного, тем более архитектурный ландшафт его неоднократно перекраивался и перестраивался, особенно в советскую эпоху. Однако кое-что все-таки осталось — например, довольно много памятников деревянного и каменного зодчества сохранилось в «тихом центре»: улочках, пересекающих Красный проспект от самого его начала вплоть до улицы Гоголя. Есть и отдельно стоящие улицы, прогулявшись по которым вы также встретите не один и не два таких домика. Топ-5 посвящен настоящим жемчужинам, скрытым в лабиринтах городских улиц. Сохранение этих домов можно назвать настоящим чудом, ведь вокруг них история безжалостно стирала следы «старого мира».

Доходный дом Самсоновых

Адрес: ул. Большевистская, 29

Улица Большевистская известна своими пробками и промышленными зонами, но и там есть интересные места. Например, деревянный дом под номером 29, построенный в начале ХХ века. По архивным данным, он принадлежал Е.Ф. Самсоновой. Это памятник архитектуры регионального значения, восстановленный в 2007–2008 годах. Стилистически он сочетает элементы городской архитектуры и народного зодчества. Асимметричная композиция фасада украшена резьбой в традициях народных мастеров. Сегодня здание занимает Новосибирское отделение КПРФ, рядом установлены памятники Ленину и Сталину.

Дом Василькова

Адрес: ул. Чаплыгина, 7

Хотя этот домик расположен в «тихом центре», все же решил внести его в список, поскольку найти его в глубине дворов, не зная точного адреса, крайне сложно. Деревянный одноэтажный жилой дом построен в начале 1900-х годов, представлял образец рядовой городской застройки начала XX века. Расположение здания в квартале нехарактерно для Новониколаевска — узкой частью фасада дом выходил на красную линию ул. Чаплыгина, что типично для старых сибирских городов. Дом признан памятником архитектуры регионального значения.

В 2006 году сруб разобрали по бревнышкам и в течение семи лет реставрировали, воссоздавая исторический облик по сохранившимся документам и фотографиям.

Известно, что усадьба принадлежала священнику Петру Василькову, занимавшему должность преподавателя Закона Божьего Новониколаевского реального училища в 1909–17 гг. Кресты на крыше подчеркивают его связь с церковью.

Дом Матвеева

Адрес: ул. Красноярская, 28

Этот памятник деревянного зодчества находится в Железнодорожном районе Новосибирска. Построенный в 1917 году, он представляет собой типичный городской доходный дом начала XX века, сочетающий черты эклектики конца XIX столетия и народной архитектуры. Дом принадлежал купцу А.А. Матвееву, который занимался финансовыми и промышленными делами.

Здание дважды подвергалось реставрации. Оно богато декорировано: углы и главный вход (ныне заложенный) первого этажа выделены рустованными пилястрами. Второй этаж украшен элементами, выполненными в традициях народных мастеров: выносной карниз на прорезных декоративных кронштейнах и фризовая лента оформлены техникой пропильной резьбы.

Дома 120 и 122 на ул. Салтыкова-Щедрина

Ну и напоследок заглянем на улицу Салтыкова-Щедрина — здесь находятся два примечательных объекта с непростой судьбой. В 2022 году торговая сеть подарила Новосибирску отреставрированные дома под номерами 120 и 122. Одноэтажный деревянный дом №122, представляющий собой образец рядовой застройки Новониколаевска конца XIX века, был взят под государственную охрану в 1976 году. В начале 2010-х годов оба здания были разобраны из-за строительства 24-этажного жилого комплекса, но позже их начали восстанавливать. Работы стартовали в 2014 году, и вскоре дома приобрели не только стены, но и вальмовую крышу, покрытую железом. Главным украшением стали резные наличники и подоконная доска с объемной резьбой в виде стилизованных свитков и растительного орнамента. Сейчас эти памятники воссоздают атмосферу старой городской среды и радуют жителей и гостей Новосибирска своим обновленным видом.

Список архитектурных шедевров народного зодчества Новониколаевска можно было бы продолжить, однако наша экскурсия подходит к завершению. Но прежде, чем попрощаться, наш гид Александр Матвеев поделился еще одним интересным адресом для тех, кто хочет продлить свое знакомство с городом. Если у вас останется немного времени, непременно загляните на улицу Обскую, 4. Там находится красивый кирпичный дом, расположенный рядом с парком «Городское начало» на Михайловской набережной.

Этот дом имеет богатую историю: на заре существования Новониколаевска он служил важным правительственным зданием, где размещалось Управление Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества. Позже здесь находились Октябрьский отдел милиции, районный архив, райком партии, народный суд, а затем филиал Российской академии предпринимательства.

В 2016 году историческое здание было передано Музею Новосибирска, а спустя год начались работы по реставрации этого памятника архитектуры. В марте 2022 года музей открыл свои двери для посетителей, представив экспозицию, посвященную раннему дореволюционному периоду истории города. Эта выставка позволит вам узнать множество новых фактов о становлении Новониколаевска, который впоследствии стал современным Новосибирском.