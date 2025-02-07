«Голова торчала из-под земли». Новосибирский сотрудник МАСС рассказал жуткую историю спасения человека

Инцидент произошел на Станционной при обвале глубокой ямы.

Павел Хардиков, спасатель третьего класса из группы «Западный», служащий в МАСС с 2014 года, поделился драматическими деталями.

Во время обрушения трое людей сумели выбраться, но один остался на глубине четырех метров. Мы откапывали его около пяти часов, – вспоминает Хардиков. – Спасатель рассказал, что они продолжали откопывать мужчину, который, оставшись почти без воздуха, обессилел и терял сознание.

Павел подбадривал его под криками: «Дыши, дыши!» Затем начал идти дождь, но несмотря на это, спасатели не переставали работать. Человек спросил его имя, и, услышав ответ «Паша», находясь в панике, просил: «Паша, копай, копай!».

К счастью, удалось его спасти без каких-либо серьезных травм. Спасатель признался, что в его практике множество подобных случаев, где жертвы испытывали трудности с дыханием. Но этот человек выжил после четырехчасового пребывания под землёй.

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