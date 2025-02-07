Губернатор НСО Травников рассказал о дальнейшем развитии метро в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о планах по развитию метрополитена.

По его словам, схема перспективного развития была утверждена в 2018 году и включает три очереди. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

В настоящее время приоритетным направлением является ввод станции «Спортивная». Следующим этапом станет завершение строительства Дзержинской линии, включая строительство тоннеля, продление линии до станции «Золотая Нива» и возведение второго депо.

Проектная документация 2012–2014 годов не может быть использована, поэтому принято решение о разработке новой. Для этого привлечена сторонняя организация, конкурс уже объявлен, финансирование предусмотрено из областного бюджета.

Также запланировано обновление подвижного состава. Первая партия из пяти новых составов уже находится в производстве. Их поступление ожидается в течение 2025 года и первого квартала 2026 года.