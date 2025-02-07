Карликовые бегемоты из Таиланда скоро появятся в зоопарке Новосибирска

В Новосибирский зоопарк привезут карликовых бегемотов.

В Новосибирском зоопарке строят павильон для карликовых бегемотов, которые приедут из Таиланда в мае.

Как сообщил директор учреждения Андрей Шило на пресс-конференции в ТАСС, соглашение о поставке бегемотов уже достигнуто. В ответ зоопарк может отправить в Таиланд манулов и белых медведей.

Новый павильон станет частью комплекса "Африка", который входит в стратегию развития зоопарка. Также ведется подготовка объектов для обеспечения энергоснабжения будущих павильонов с жирафами, антилопами и зебрами.

Напомним, что животные Новосибирского зоопарка прогулялись по пустому городу