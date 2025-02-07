82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 15:41
пробки
4/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 96.91 | eur 100.6
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 15:41
пробки
4/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 96.91 | eur 100.6
сегодня 15:10
общество

Карликовые бегемоты из Таиланда скоро появятся в зоопарке Новосибирска

Фото: Сиб.фм

В Новосибирский зоопарк привезут карликовых бегемотов.

В Новосибирском зоопарке строят павильон для карликовых бегемотов, которые приедут из Таиланда в мае.

Как сообщил директор учреждения Андрей Шило на пресс-конференции в ТАСС, соглашение о поставке бегемотов уже достигнуто. В ответ зоопарк может отправить в Таиланд манулов и белых медведей.

Новый павильон станет частью комплекса "Африка", который входит в стратегию развития зоопарка. Также ведется подготовка объектов для обеспечения энергоснабжения будущих павильонов с жирафами, антилопами и зебрами.

Напомним, что животные Новосибирского зоопарка прогулялись по пустому городу

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в