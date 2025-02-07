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общество

«Мама, я попал в беду!». В Новосибирской области вынесен приговор телефонным мошенникам

Фото: Прокуратура НСО

Мошенники говорили близким жертв про несуществующее ДТП и требовали деньги для урегулирования «конфликта».

Согласно решению суда, подсудимые, объединившись в группу и заранее спланировав свои действия, совместно с неизвестным лицом, которое управляло ими через интернет-мессенджер, собирали персональные данные пожилых граждан и их близких из Маслянинского, Ордынского, Краснозерского и Карасукского районов Новосибирской области, а также Алтайского края.

Мошенники делали звонки на мобильные телефоны жертв, представляясь работниками полиции, и сообщали им ложную информацию о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием их родственников, в которых те якобы являлись виновными. Таким образом, они убеждали потерпевших передавать им наличные деньги для якобы урегулирования ситуации. В результате их преступных действий 10 жертвам был нанесен ущерб на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

Суд, принимая во внимание мнение прокурора и роль каждого в преступлении, приговорил виновных к лишению свободы на срок от 3 до 3,2 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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