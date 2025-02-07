Мэрия Новосибирска подала иски к «СпецТрансСтрою» на 80,83 млн рублей

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подал два иска в арбитражный суд к компании «СпецТрансСтрой» на сумму 80,83 млн рублей.

Однако суд не принял исковые заявления, так как в материалах отсутствуют детали претензий.

Компания «СпецТрансСтрой» была подрядчиком на строительстве станции метро «Спортивная» и капитальном ремонте Октябрьского моста. Оба контракта были расторгнуты муниципалитетом из-за срыва сроков сдачи объектов. Также компания занималась реконструкцией корпуса ГНЦ «Вектор» и строительством системы водоочистки в Татарске.

В декабре прошлого года были задержаны директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов и его заместитель Виталий Сукач. Их подозревают в хищении 130 млн рублей, выделенных на реконструкцию «Вектора» и строительство водоочистки в Татарске. Арапов был арестован, Сукачу ограничены общение и использование средств связи.