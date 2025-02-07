«Мы продолжаем дело Жириновского». О чем рассказал координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Никита Столповский в эксклюзивном интервью

В гостях у Сиб.ФМ Group побывал координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, помощник депутата Госдумы Никита Столповский. Он рассказал о задачах и вызовах, которые стоят перед партией.

— Никита Сергеевич, примерно неделю назад к вам обратились рабочие Линевского завода из-за многочисленных задержек зарплаты. Удалось ли разобраться с этой ситуацией?

— Рабочие обратились в нашу районную ячейку ЛДПР. Как раз я проводил личный прием граждан на станции Евсино. Проблема действительно серьезная — 130 сотрудников не получали зарплату с октября прошлого года.

Они признались, что пришли к нам как в последнюю инстанцию, потому что вопрос не решался на протяжении многих месяцев. Мы подготовили коллективное обращение от рабочих и отправили председателю фракции Леониду Слуцкому. Он сделал запрос на имя генпрокурора России и взял ситуацию под личный контроль.

Сотрудники добавили меня в рабочий чат, мы поддерживаем связь, информируя их о ходе дела, как и всех граждан, которые к нам обращаются. Всегда держим в курсе наших заявителей: на какой стадии, где находится то или иное обращение, какой ответ уже получен.

— Вы часто встречаетесь с людьми по всей области. Какие проблемы волнуют новосибирцев, какие — сельчан? Есть ли общие и какова специфика в зависимости от города и района?

— Проблемы действительно разные, большинство из них связаны с медициной, закрытием ФАПов, больниц, транспортной доступностью и состоянием дорог. Если говорить про Новосибирск, то часто обращаются по поводу проблем с ЖКХ.

Я объехал область уже несколько раз, бывал в Карасуке, Барабинске, Багане, Купино, в самых отдаленных районах. Когда мы снова запустили связь между партией и жителями области, они начали активно приходить к нам, обращаться с разными проблемами.

Леонид Слуцкий внедрил практику проведения ежемесячных Всероссийских приемов граждан по всей стране. В области наши представители, депутатский корпус, также проводят приемы. Вопросы касаются широкого спектра проблем — от неблагоустроенных территорий и некачественной работы управляющих компаний до мошенничества и сложностей с получением медицинских услуг и социальных льгот. В Новосибирском региональном отделении создан юридический отдел, который профессионально обрабатывает все запросы. Если вопрос требует вмешательства депутатов Госдумы, фракции ЛДПР, председателя, мы просим их подключиться.

По всероссийскому приему, если взять нашу область, более сотни обращений мы получаем. Сейчас открываем сеть приемных по области, куда люди могут прийти и получить консультацию. Наши юристы будут выезжать на разные территории для проведения приемов. Это важно, поскольку многие жители, особенно в удаленных районах, не знают, куда обращаться за помощью и как правильно оформлять документы, из-за отсутствия доступа к юридическим услугам.

— Определились ли вы, кто пойдет от партии на предстоящих выборах?

— Команда формируется. Но могу сказать, что от фракции на выборы пойдут специалисты, которые действительно готовы работать и отрабатывать запросы профессионально, являясь экспертами в той или иной области — культуре, образовании, ЖКХ. Имена кандидатов анонсируем позже.

Реготделение с каждым днем пополняется общественниками, лидерами общественных мнений, участниками специальной военной операции.

Сейчас многие бойцы, находясь в отпуске, приходят к нам по зову сердца. Признаются, что хотят уйти на СВО с партийным билетом в кармане. Это ценно.

— На такие серьезные выборы, как выборы мэра и губернатора, насколько заранее обсуждаются и принимаются кандидатуры?

— Кандидатуры обсуждаются задолго до начала избирательного цикла. Решение принимает федеральный избирательный штаб.

Прежде чем гражданин становится кандидатом, у него должны быть решенные дела. Нужно работать с населением, проводить встречи, выезжать на отдаленные территории. Потому что когда от избирателей последует вопрос: «Что конкретно вы сделали для нас?» — у кандидатов должны быть ответы. И не выдуманные, а реальные, отработанные запросы, оказанная помощь.

— Партия всегда привлекала молодых людей, работали всевозможные школы молодого политика, депутата. Продолжается ли эта традиция?

— Партии уже 35 лет, и партия всегда была открыта для молодежи. Из неё выходит та кузница кадров, которая работает на благо страны. Много примеров, когда выходцы из молодежных организаций становятся депутатами, руководителями фракций, координаторами региональных отделений.

Молодые люди приходят, потому что знают, что в ЛДПР можно сделать карьеру политика, общественника, руководителя. У нас нет жестких критериев, но есть возможности. Это то, что заложил Владимир Жириновский. Эту практику сохраняет Леонид Слуцкий.

В 16 лет я стал сторонником ЛДПР, а в 18 — официально вступил в партию и возглавил молодежную организацию в г. Рубцовске Алтайского края. С тех пор прошел путь от руководителя молодежной организации до заместителя руководителя регионального отделения, от помощника депутата Законодательного Собрания до депутата Рубцовского городского Совета. Затем работал в Центральном аппарате в Москве, и сейчас мне выпала честь работать в прекрасном сибирском регионе с сильной командой.

По всей стране много примеров, когда молодые люди, выходцы из простых семей, родом из небольших поселков, становятся достойными руководителями, яркими депутатами и общественными деятелями.

Партия всегда была и остается площадкой для молодежи, открывающей перед ней перспективы. Молодые люди вступают в ЛДПР сознательно!

— Никита Сергеевич, расскажите, как часто в партию поступают жалобы по линии СВО от родственников бойцов и от самих участников СВО. С какими вопросами чаще всего обращаются?

— За последние два месяца мы получили порядка 50 обращений по тематике СВО. Большинство связано с поиском без вести пропавших бойцов. На региональном уровне это решить сложно, поэтому отправляем такие запросы на федеральный — председателю партии. Также к нам обращаются семьи военнослужащих по положенным выплатам, наши юристы помогают, подавая официальные запросы, чтобы все льготы были осуществлены согласно законодательству.

Наши районные ячейки помогают бойцам СВО: кто-то плетет сети и изготавливает свечи, кто-то собирает гуманитарную помощь. Например, в Искитиме наши депутаты вместе со сторонниками ЛДПР и жителями проводят масштабную работу по сбору помощи бойцам, организован волонтерский отряд численностью более 130 человек.



Недавно завершился очередной сбор, приобрели машину для бойцов. В ближайшее время отвезем груз на передовую. Это наш долг и ответственность — внести посильный вклад в скорейшую Победу.

— Какие задачи и вызовы на сегодняшний день стоят перед региональным отделением?

— В первую очередь это формирование сильной команды и адресная помощь гражданам. Нам важно, чтобы люди, приходя с проблемами, получали реальную помощь, а не отписки.

Предстоящий год выборный, и это затронет каждый район. Мы расширяем сеть общественных приемных, чтобы даже в удаленных селах люди знали, куда обратиться за помощью.

На следующей неделе запустим еще шесть штаб-квартир, где раз в месяц будет работать юрист из регионального отделения. В этих приемных руководители местных отделений будут собирать обращения и работать с населением.

Я подчеркну: партия существует уже 35 лет, и доверие избирателей, их поддержку мы чувствуем. После ухода Основателя партии Леонид Эдуардович сумел это приумножить. Теперь наша задача — оправдывать это доверие ежеминутно, ежедневно, без выходных, 24 на 7.

— Вы уже не раз упомянули Владимира Жириновского, и хотелось бы узнать, что лично для вас является самым важным в его огромном политическом наследии?

— Великий Жириновский был гением, который силой интеллекта, знаний мог заглянуть в будущее. Он создал одну из ведущих политических сил в стране. Фракция представлена во всех субъектах, представители партии есть во всех органах государственной власти. Нам осталось великое наследие, которое мы должны сохранить и приумножить.

Для меня лично Владимир Вольфович — это человек, который открыл дорогу в большую жизнь как для меня, так и для тысяч других партийцев. Когда его однажды спросили: «Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?», он ответил: «Обратно отправьте меня — мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Эта фраза в каждом из нас: от Калининграда до Владивостока. Мы осознаем ответственность, которая сейчас стоит перед нами. Несколько сотен тысяч членов партии каждый день работают, чтобы помогать людям, как учил Основатель. Мы продолжаем дело Жириновского!

Моя задача — в первую очередь как руководителя регионального отделения — доехать до каждого. Почему едем в Карасук, почему едем в Купино? Потому что именно там люди ждут помощи. И наша самая основная задача — доехать до каждого отдаленного населенного пункта, услышать каждого и постараться помочь. Уверен, мы сумеем реализовать тезис Жириновского «Едем ко всем! Слышим каждого!». Если не мы, то кто?