Народные приметы 7 февраля: что можно и нельзя делать

7 февраля церковь вспоминает святителя Григория Богослова, жившего в IV веке. В народном календаре этот день называют Григорьевым.

Согласно традициям, 7 февраля принято уделять внимание близким и помогать окружающим. В этот день сохраняют позитивный настрой и оптимизм. В народных поверьях считается, что разлитое молоко сулит хорошие события, а для привлечения удачи и богатства прячут кусочек сахара в белом платке под порогом.

Существует ряд запретов на этот день: не рекомендуется ругаться, повышать голос, сплетничать и врать. Также не советуют выносить мусор, начинать ремонт или генеральную уборку. Мужчинам в этот день не следует возвращаться домой с пустыми руками.

Согласно народным приметам, пасмурное утро предвещает раннюю весну, солнечная погода — похолодание, а ясное ночное небо — потепление в течение недели.