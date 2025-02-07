Неизвестную фотографию и икону Богородицы подарили Ирине Круг в Новосибирске

Певица поблагодарила поклонников в соцсетях.

Певица Ирина Круг опубликовала видеопосвящение Новосибирску на своих страницах в социальных сетях. Ранее она не раз заявляла о своих чувствах к этому городу, считающемуся столицей Сибири. Жители Сибири ответили ей взаимностью.

На своем выступлении в ДКЖ 6 февраля Ирина была встретена бурными аплодисментами и цветами. Ей подарили несколько памятных сувениров, в том числе икону Богородицы – это уже вторая такая икона в текущем туре – и альбом с фотографиями.

Альбом очень тронул певицу, так как был сделан вручную одной из поклонниц, которая приложила к нему письмо. Ирина пролистала страницы вместе со своим сыном Александром.

«Я оставлю это себе», – сказала она с улыбкой, выражая благодарность. Один из фото стал для нее настоящим открытием, ведь в ее личном архиве такой картинки не было.

Также стоит отметить, что второй концерт Ирины и Александра Круг состоится в Доме ученых в субботу, 8 февраля, а билеты на него начинаются от 2500 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.