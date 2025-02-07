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общество

Нелюдимого дубоноса сняла преподаватель НГУ Буднева в Новосибирске

Фото: «Птичка на проводе» / Telegram

Птица получила свое название за счет большого и мощного клюва.

Птица «дубонос» замечена в Новосибирске, благодаря своей мощной конструкции клюва. Преподаватель НГУ Людмила Буднева запечатлела «банду» дубоносов на улице Жемчужной и поделилась наблюдениями в Telegram.

В зимнее время дубоносы бывают в разных районах города, питаясь семечками у кормушек. Характер у них спокойный, но с мощным клювом они могут разгрызть не только ягоды, но и человеческий палец.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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