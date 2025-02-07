6 февраля праздничным концертом в Государственном концертном зале им. А.М. Каца прошел концерт.

6 февраля Новосибирская филармония отпраздновала своё 88-летие праздничным концертом в Государственном концертном зале им. А.М. Каца. Для слушателей была подготовлена обширная программа с участием солистов, ведущих коллективов филармонии и приглашенных артистов из Новосибирска. На сцене выступили несколько ансамблей и театр танца. Традиционно в этот день прошла церемония вручения премии Новосибирской филармонии «Созвучие». Награды вручили в нескольких номинациях артистам и партнерам филармонии, которые значительно внесли вклад в культурное развитие региона. Заместитель министра культуры Ирина Рудковская вручила эти награды.

Новосибирская филармония сегодня является крупнейшей концертной организацией России и важнейшим пропагандистом академического искусства в Сибири. В ее двух концертных залах — Государственном концертном зале им. А.М. Каца и Камерном зале — работают 18 творческих коллективов, предлагая как взрослым, так и юным слушателям классические, джазовые, эстрадные, фольклорные, музыкально-литературные, а также образовательные программы.

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