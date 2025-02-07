Новосибирские автобусы начала охранять Росгвардия

Росгвардия взяла под свой контроль автобусы Новосибирской области.

В Искитиме Новосибирской области на маршруты вышли первые 23 автобуса с кнопками тревожной сигнализации. В ближайшее время вся техника ПАТП будет подключена к системе охраны Росгвардии. Об этом сообщил начальник Искитимского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, подполковник полиции Антон Биче-оол.

Теперь в каждом автобусе установлена система со спутниковым мониторингом, кнопки тревоги в кабинах водителей позволят вызвать группу задержания при нарушении порядка. Также уточняется, что сигнал тревоги с точным местоположением автобуса будет отправляться на пульт охраны, и экипаж немедленно выедет на место происшествия.