82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 09:37
пробки
4/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 96.91 | eur 100.6
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 09:37
пробки
4/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 96.91 | eur 100.6
сегодня 09:17
общество

Новосибирские автобусы начала охранять Росгвардия

Фото: Сиб.фм

Росгвардия взяла под свой контроль автобусы Новосибирской области.

В Искитиме Новосибирской области на маршруты вышли первые 23 автобуса с кнопками тревожной сигнализации. В ближайшее время вся техника ПАТП будет подключена к системе охраны Росгвардии. Об этом сообщил начальник Искитимского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, подполковник полиции Антон Биче-оол.

Теперь в каждом автобусе установлена система со спутниковым мониторингом, кнопки тревоги в кабинах водителей позволят вызвать группу задержания при нарушении порядка. Также уточняется, что сигнал тревоги с точным местоположением автобуса будет отправляться на пульт охраны, и экипаж немедленно выедет на место происшествия.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в