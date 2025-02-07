Новосибирские бойцы из взвода «Северный человек» 810 бригады морпехов уничтожили 12 единиц техники зарубежного производства на Курском направлении

Это произошло благодаря слаженным действиям военных за три часа боя.

Сегодня, 6 февраля, при отражении контрнаступления врага на Курском направлении, взвод "Северный человек" 810 бригады морпехов за три часа боя уничтожил 12 единиц техники зарубежного производства.

С первых часов боя расчет работал из окружения, но благодаря слаженным действиям отбились и остановили контрнаступление.

Пользователи сети подбадривают бойцов.

«Парни, вы герои», — пишут одни.

«Вот действительно за кого гордость берет», — добавляют другие.

«810 бригада, вы высшие! Наша гордость», — резюмируют третьи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирска в зону СВО направили около 10 тонн гуманитарной помощи.