Новосибирцам рассказали о главных запретах в Григорьев день 7 февраля

7 февраля в православной традиции отмечается день памяти святителя Григория Богослова.

Он жил в IV веке, родился в Каппадокии, обучался в Афинах, где познакомился с Василием Великим. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Вернувшись на родину, Григорий принял священнический сан. В 378 году ему предложили стать патриархом Константинопольским, но он отказался. Святитель оставил после себя богословские труды, утверждающие православное учение.

В народной традиции этот день называли Григорьевым. Считалось, что поведение птиц и животных может предсказать погоду. Громкое щебетание синиц сулило морозы, а сороки на нижних ветках — ветер. Кошка, прикрывающая морду лапой, предвещала похолодание.

По поверьям, 7 февраля следовало делать добрые дела, но не разглашать их. Также мужчина дарил женщине цветы. Не рекомендовалось сквернословить и рассказывать о планах.