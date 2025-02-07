Новосибирцы пожаловались на соседа-Плюшкина, захламившего квартиру

Более того сибиряк буянит, шатается по подъезду, пугает детей.

Как сообщают жители дома №227 на улице Зорге, мужчина, страдающий психическим расстройством, последние полгода находился на лечении в третьей больнице. Вернувшись, он стал источником страха для окружающих: устраивает дебоши, ходит по подъезду и пугает детей. Жильцы многократно обращались в полицию, но, по их словам, вызовы остаются без реакции. Об этом сообщает MASH Siberia.

Психиатрическая помощь также не приезжает без полицейского сопровождения. Тем временем, сосед превратил свою квартиру в мусорное сборище, складируя в основном просроченные продукты, найденные в урнах у супермаркетов. В результате, в верхних квартирах появились тараканы, клопы и крысы.

Вчера жители пытались договориться с психиатрической больницей, но санитары не забрали пациента. Требуется участие участкового для опечатывания квартиры, но он отказался приходить. У мужчины нет родственников.

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