Ольга Серябкина, Ёлка и RASA и с хитом «Пчеловод» сыграют в Новосибирске на хоккейном празднике

Событие состоится 8 февраля.

Популярный российский хип-хоп дуэт RASA, известный своими хитами «Пчеловод» и «Молодым», выступит 8 февраля в рамках хоккейного праздника в Новосибирске. Группа выпустила уже 29 синглов и 19 клипов, ее клип на песню «Пчеловод» набрал свыше 611 миллионов просмотров на YouTube.

На Матче Звёзд дуэт исполнит свои самые популярные композиции. На следующий день, 9 февраля, концерт откроет Ёлка, известная жителям Сибири по хиту «Прованс» и другим песням. Также выступит Ольга Серябкина, бывшая участница группы "Серебро" и нынешняя сольная певица, чьи синглы регулярно попадают в музыкальные чарты.

Хоккейный уикэнд начнется 8 февраля с проведения мастер-шоу и полуфинальных матчей мини-турнира. Продолжение шоу, матч за третье место и финал состоятся 9 февраля.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.