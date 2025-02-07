Первые юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» вручил ветеранам мэр Максим Кудрявцев

Медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена Указом президента Российской Федерации В. В. Путина в сентябре 2024 года. Первые юбилейные медали в честь подвига защитников Родины мэр Новосибирска Максим Кудрявцев вручил десяти ветеранам Новосибирска.

«2025 год насыщен памятными датами. В этом году мы будем отмечать большой праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить тех, кто прошел тропами войны, кто прославил русский дух и русское оружие, тех, кто принес нам долгожданную победу и благодаря кому мы снискали славу народа-победителя. Но победа ковалась не только на фронте – победа ковалась в тылу. Эвакуированные вглубь страны заводы за считанные месяцы, а то и недели, разворачивали производство и приступали к выпуску продукции военного назначения. Новосибирск внес огромный вклад в Победу и по праву несет высокое звание Города трудовой доблести. Я говорю вам большое спасибо за то, что вы сегодня с нами, за ваше участие в развитии нашей страны, и с гордостью выполню эту почетную миссию и вручу вам награды, отлитые в честь юбилея Великой Победы», – отметил мэр Кудрявцев.

Среди ветеранов, которым сегодня торжественно вручили медали, в основном труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Совсем немного осталось в Новосибирске тех, кто принимал непосредственное участие в боевых сражениях на фронтах Великой Отечественной войны – 78 человек. На сегодня в Новосибирске проживает 1450 тружеников тыла, 117 узников фашистских лагерей и 118 блокадников. В их числе – Галина Николаевна Ковпак. Большую часть своей жизни Галина Николаевна отдала Калининскому району Новосибирска, много лет возглавляет районную общественную организацию «Блокадник». Но воспоминания о том, что пришлось пережить в детские годы во время блокады Ленинграда, говорит Галина Николаевна, живы и по сей день.

«Мама работала на Бадаевских складах. Они формировали пайки для солдат, и если мешочек какой порвется, разрешали собрать, что высыпалось, крупа какая, и сварить кашу. Но только там, на месте, выносить не разрешалось. Но можно было приводить детей, чтобы хоть как-то подкормить. Надо сказать, что люди делились друг с другом всем, и в первую очередь старались помочь старикам и детям. Помню, как я сама выступала в бане. Встанешь на тумбочку, расскажешь стишок – тебе кто-то из тех, кто моется, даст кусочек хлеба. И ты не ешь, а в платочек завернешь и маме отдашь, чтобы она разделила на всю семью», – рассказывает Галина Николаевна.

Оставшись в Новосибирске после войны, Галина Николаевна до выхода на пенсию работала в проектном институте. В Калининском районе ее знают как прекрасного руководителя и активного общественного деятеля, сделавшего немало для родного города.

Вклад ветеранов в Победу и развитие Новосибирска отметил председатель городского совета ветеранов Новосибирской городской общественной организации ветеранов – пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Александр Яровой: «Каждый из вас внес неоценимый вклад в созидание победы. Сегодня молодежь узнаёт о войне по вашим рассказам. Память о вашем подвиге мы должны передать потомкам. Эта награда – дань уважения за то, что вы совершили ради нашего будущего».

В честь празднования юбилея Победы в Новосибирске учреждена единовременная выплата – 20 тысяч рублей. Такую сумму получат участники войны, а также те, кто пережил блокаду Ленинграда и был узником фашистских концлагерей. По пять тысяч рублей к празднику выплатят труженикам тыла. Средства предусмотрены в бюджете города Новосибирска.