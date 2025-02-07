Минобороны России сообщило о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" нанесли удары по формированиям двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери противника составили более 25 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и атаковала живую силу и технику трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Шандриголово, Новое, Ямполовка и Колодези Донецкой Народной Республики. Согласно информации Минобороны, противник потерял свыше 200 военнослужащих, несколько единиц техники, включая танк, бронетранспортеры М113 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные позиции, нанесли удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Катериновка, Орехово-Василевка, Николаевка, Зеленовка, Сухие Ялы и Часов Яр. Потери противника составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.

Группировка войск "Центр" атаковала живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино. По данным Минобороны, противник потерял более 505 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, а также семь артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по формированиям противника в районах населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь. Потери противника составили до 135 военнослужащих, несколько единиц бронетехники и артиллерии, включая самоходную установку Paladin производства США.

Группировка войск "Днепр" атаковала позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. По информации Минобороны, потери противника составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и безэкипажный катер.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военной инфраструктуре противника, в том числе объектам хранения и подготовки беспилотных летательных аппаратов в 142 районах.