Роскосмос уточнил сроки полета Анны Кикиной из Новосибирска в космос

Полет состоится через год с небольшим.

Сообщается, что в экипаж МКС-75, стартующего на «Союзе МС-29» летом 2026 года, вместо Сергея Корсакова войдет Анна Кикина. Анна активно готовится к полету и отмечает: «Я люблю свою профессию и готовлюсь к новому космическому путешествию в 2026 году».

Анна родом из Новосибирска, обучалась в классе юных спасателей школы №29, получила образование спасателя и диплом с отличием Новосибирской государственной академии водного транспорта в области защиты в чрезвычайных ситуациях. Впервые она отправилась в космос 5 октября 2022 года на корабле Crew Dragon в составе миссии SpaceX Crew-5 и оставалась там до 12 марта 2023 года.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.