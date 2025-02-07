Стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске

В Новосибирске пройдет спортивное мероприятие «Лыжня России-2025».

Уже завтра, 8 февраля 2025 года, в Новосибирске на лыжной базе имени Алика Тульского состоится Всероссийская гонка «Лыжня России-2025», приуроченная к 80-летию Победы.

Для участников организуют бесплатный проезд — электричка от станции «Новосибирск — Восточный» отправится в 8:52, далее автобус довезет лыжников до места старта и обратно.

Допуск к соревнованиям можно пройти 7 февраля с 12:00 до 18:00 по местному времени в МАУ «Стадион» (ул. Фрунзе, 15) и ТЦ «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4).

Регистрация участников пройдет 8 февраля в Академгородке (ул. Ионосферная, 3):

500 м — с 09:00 до 10:50;

5 км — с 09:00 до 11:30;

10 км — с 09:00 до 11:45.

Полная программа:

09:00-10:50 – регистрация участников на дистанции 500 м (дети 6-8 лет);

09:00-11:30 – регистрация участников на дистанции 5 км (2007 г.р. и моложе);

09:00-11:45 – регистрация участников на дистанции 10 км (2006 г.р. и старше);

11:00 – старт детского забега на дистанцию 500 м, мальчики;

11:15 – старт детского забега на дистанцию 500 м, девочки;

11:45 – торжественное открытие, церемония награждения детского забега на 500 м;

12:00 – массовый старт на дистанцию 10 км женщины и мужчины (2006 год и старше);

12:10 – старт на дистанцию 2025 м (Забег 2025);

12:30 – массовый старт на дистанцию 5 км юноши и девушки (2007 г.р. и моложе);

12:35 – старт на дистанцию 2025 м (Корпоративный забег 2025, эстафета);

12:45 – награждение Забега 2025 на дистанции 2025 м;

12:55 – награждение забегов на дистанции 10 км, Корпоративного забега 2025 (эстафеты) на дистанции 2025 м;

13:30 – церемония награждения забегов на дистанции 5 км.