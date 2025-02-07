Стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске

В Новосибирске пройдет спортивное мероприятие «Лыжня России-2025».
Уже завтра, 8 февраля 2025 года, в Новосибирске на лыжной базе имени Алика Тульского состоится Всероссийская гонка «Лыжня России-2025», приуроченная к 80-летию Победы.
Для участников организуют бесплатный проезд — электричка от станции «Новосибирск — Восточный» отправится в 8:52, далее автобус довезет лыжников до места старта и обратно.
Допуск к соревнованиям можно пройти 7 февраля с 12:00 до 18:00 по местному времени в МАУ «Стадион» (ул. Фрунзе, 15) и ТЦ «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4).
Регистрация участников пройдет 8 февраля в Академгородке (ул. Ионосферная, 3):
500 м — с 09:00 до 10:50;
5 км — с 09:00 до 11:30;
10 км — с 09:00 до 11:45.
Полная программа:
09:00-10:50 – регистрация участников на дистанции 500 м (дети 6-8 лет);
09:00-11:30 – регистрация участников на дистанции 5 км (2007 г.р. и моложе);
09:00-11:45 – регистрация участников на дистанции 10 км (2006 г.р. и старше);
11:00 – старт детского забега на дистанцию 500 м, мальчики;
11:15 – старт детского забега на дистанцию 500 м, девочки;
11:45 – торжественное открытие, церемония награждения детского забега на 500 м;
12:00 – массовый старт на дистанцию 10 км женщины и мужчины (2006 год и старше);
12:10 – старт на дистанцию 2025 м (Забег 2025);
12:30 – массовый старт на дистанцию 5 км юноши и девушки (2007 г.р. и моложе);
12:35 – старт на дистанцию 2025 м (Корпоративный забег 2025, эстафета);
12:45 – награждение Забега 2025 на дистанции 2025 м;
12:55 – награждение забегов на дистанции 10 км, Корпоративного забега 2025 (эстафеты) на дистанции 2025 м;
13:30 – церемония награждения забегов на дистанции 5 км.