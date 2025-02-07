Свыше половины новосибирцев готовы купить китайский автомобиль

Водители, склоняющиеся к китайскому автопрому, делают это в основном по мере снижения ассортимента и подорожания машин прочих стран-производителей, выяснили Группа Ренессанс Страхование по результатам опроса 1,4 тыс. автовладельцев из крупных городов России, в том числе из Новосибирска.

Свыше половины новосибирцев (53%) потенциально готовы приобрести китайский автомобиль и лишь каждый восьмой (12%) не сделал бы этого ни при каких обстоятельствах. В то же время оказалось заметной доля «скептиков», которые могли бы обратить внимание на китайский автопром лишь в случае отсутствия альтернативы в виде подержанных «европейцев» или «японцев» по приемлемой цене (17%) либо только после того, как предварительно взвесят все «за» и «против» (18%).

При этом из числа тех, кто указал, что потенциально готов купить китайский автомобиль, чуть больше половины (или 26% всех участников опроса) объяснили это снижением ассортимента в последние годы. А каждый седьмой участник опроса — отсутствием средств на прочие подержанные аналоги. И всего 8% рассматривают китайский автомобиль наравне с прочими производителями, не связывая с теми или иными ограничениями по части приобретения европейских, японских, американских или корейских автомобилей.

Респонденты, которые потенциально готовы приобрести китайский автомобиль, обращают внимание на более низкую стоимость обслуживания по сравнению с машинами других стран-производителей (44%), на широкий модельных ряд (33%) и отсутствие нехватки автозапчастей (21%), а также на возможность качественно отремонтировать автомобиль в случае поломки (15%) и более дешевую страховку (12%). В то же время каждый седьмой (15%) не выделяет никаких заметных преимуществ.

«Если оценивать автомобили, застрахованные по каско (то есть в массе относительно новые, до 5-7 лет), то в этом сегменте сейчас уже также доминирует китайский автопром, это примерно 46% договоров. Еще 1-2 года назад китайские производители захватывали сегмент новых автомобилей, и на вторичном рынке их было относительно мало. Наша статистика организации ремонта после ДТП подтверждает, что по запчастям для легально ввезенного китайского автопрома меньше всего проблем с поставками запчастей среди всех иномарок,» — комментирует Сергей Демидов, вице-президент компании «Ренессанс страхование».

Участников опроса, скептически настроенных к возможной покупке китайских авто, не устраивает главным образом качество кузова: они считают его подверженным коррозии (41%). Критику также вызывают обилие функций на приборной панели / слишком сложный пользовательский интерфейс (29%), низкокачественные электронные детали (24%), слишком хрупкая подвеска, зачастую не подходящая к российским дорожным условиям (18%), низкое качество запчастей (16%) и лакокрасочного покрытия (6%).