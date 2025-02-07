82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 19:17
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 96.91 | eur 100.6
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 19:17
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 96.91 | eur 100.6
сегодня 18:30
общество

В Новосибирске будущий сквер Бугакова обеспечили электричеством

Фото с сайта zsnso.ru

Территорию будущего сквера имени Юрия Бугакова рядом с Заксобранием Новосибирской области подключили к электроснабжению.

Как сообщила пресс-служба компании «Россети Новосибирск», работы завершены в начале февраля.

Энергетики подключили территорию сквера к электросетевой инфраструктуре с учётом особенностей проекта, который включает активные зоны, требующие хорошей освещённости.

Для обеспечения необходимой мощности «Россети Новосибирск» выделили 150 кВт и установили интеллектуальный комплекс учёта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в