В Новосибирске будущий сквер Бугакова обеспечили электричеством

Территорию будущего сквера имени Юрия Бугакова рядом с Заксобранием Новосибирской области подключили к электроснабжению.

Как сообщила пресс-служба компании «Россети Новосибирск», работы завершены в начале февраля.

Энергетики подключили территорию сквера к электросетевой инфраструктуре с учётом особенностей проекта, который включает активные зоны, требующие хорошей освещённости.

Для обеспечения необходимой мощности «Россети Новосибирск» выделили 150 кВт и установили интеллектуальный комплекс учёта.