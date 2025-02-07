В Новосибирске мигрант предстанет перед судом за попытку убить 23-летнюю сожительницу

Чудом пострадавшая спаслась, но он нанес ей серьезные увечья.

Гражданин иностранного государства будет отвечать перед судом за нападение в Железнодорожном районе, совершенное 24 сентября 2024 года из-за ревности. Когда мужчина находился на работе в Алтайском крае, он приобрел нож и на автобусе приехал в Новосибирск, где ожидал сожительницу у столовой, куда она направлялась на смену.

Он нанес ей множество ножевых ранений в жизненно важные органы. Однако довести нападение до убийства ему не удалось благодаря своевременной помощи медиков, и девушке были причинены тяжкие травмы.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.