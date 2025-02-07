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сегодня
07 февраля, 19:17
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usd 96.91 | eur 100.6
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общество

В Новосибирске мигрант предстанет перед судом за попытку убить 23-летнюю сожительницу

Фото: СК РФ по НСО

Чудом пострадавшая спаслась, но он нанес ей серьезные увечья.

Гражданин иностранного государства будет отвечать перед судом за нападение в Железнодорожном районе, совершенное 24 сентября 2024 года из-за ревности. Когда мужчина находился на работе в Алтайском крае, он приобрел нож и на автобусе приехал в Новосибирск, где ожидал сожительницу у столовой, куда она направлялась на смену.

Он нанес ей множество ножевых ранений в жизненно важные органы. Однако довести нападение до убийства ему не удалось благодаря своевременной помощи медиков, и девушке были причинены тяжкие травмы.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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