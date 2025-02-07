В Новосибирске многодетной матери из ДНР отказали в пособии

Начальник управления Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов провёл личный приём жителей Новосибирской области.

В ходе мероприятия многодетная мать, переехавшая из Донецкой Народной Республики, обратилась с вопросом о назначении пособия по уходу за ребёнком. По её словам, орган социальной защиты отказал женщине в выплате.

В прокуратуре будет проведена служебная проверка, ход и результаты которой останутся под контролем управления Генпрокуратуры по СФО.

Также в ходе приёма граждан обсуждались вопросы нехватки мест в детских садах и школах, доступа к водным объектам и обеспечения лекарствами детей с диабетом. Родители ребёнка, получившего травму в школе, обратились с просьбой о компенсации морального вреда. Все обращения переданы в соответствующие ведомства для дальнейшего рассмотрения