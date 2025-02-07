82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 13:47
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 96.91 | eur 100.6
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 13:47
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 96.91 | eur 100.6
сегодня 12:54
общество

В Новосибирске ожидается сокращение «серой» занятости

Фото: Сиб.фм

Сокращение «серой» занятости ожидается в текущем году.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в 2025 году в Новосибирске прогнозируется снижение числа компаний, выплачивающих зарплату «в конвертах». Основные причины — нехватка кадров, усиление контроля со стороны проверяющих органов и изменения на рынке труда.

По данным hh.ru, рекордно низкая безработица и ограничение трудовой миграции дают соискателям больше возможностей выбирать работу с «белой» зарплатой и комфортными условиями, что заставляет работодателей легализовать выплаты.

Также налоговые органы уделяют внимание не только зарплатам «в конвертах», но и схемам ухода от налогов, таким как оформление работников как самозанятых.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в