В Новосибирске ожидается сокращение «серой» занятости

Сокращение «серой» занятости ожидается в текущем году.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в 2025 году в Новосибирске прогнозируется снижение числа компаний, выплачивающих зарплату «в конвертах». Основные причины — нехватка кадров, усиление контроля со стороны проверяющих органов и изменения на рынке труда.

По данным hh.ru, рекордно низкая безработица и ограничение трудовой миграции дают соискателям больше возможностей выбирать работу с «белой» зарплатой и комфортными условиями, что заставляет работодателей легализовать выплаты.

Также налоговые органы уделяют внимание не только зарплатам «в конвертах», но и схемам ухода от налогов, таким как оформление работников как самозанятых.