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общество

В Новосибирске спрос на франшизы вырос на 52%

Фото: Сиб.фм

Спрос на франшизы в регионе вырос в полтора раза.

Спрос на франшизы в Новосибирске увеличился на 52% за год. Об этом сообщают аналитики «Авито». Основная причина — низкий порог входа на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

По данным РБК Новосибирск, чаще всего предприниматели интересуются IT-франшизами (24%) со средним паушальным взносом 150 000 рублей. На втором месте торговля (22%) — 600 000 рублей и на третьем — общепит (14%) — 550 000 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске число самозанятых выросло на треть в 2024 году

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Валерия Митрохина
Журналист

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