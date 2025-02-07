В Новосибирске студент избил преподавателя и ученика в общежитии №10

В общежитии №10 Новосибирского государственного университета студент напал на преподавателя и учащуюся.

По предварительным данным, он связал преподавателю ноги и избил его, а также причинил телесные повреждения студентке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Жители общежития ранее жаловались на поведение молодого человека, однако, по их словам, меры приняты не были.

Полиция задержала и позже отпустила предполагаемого нарушителя. Сообщается, что ранее он обучался в Томске и был отчислен, однако эта информация не подтверждена.

В пресс-службе МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение о конфликте. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы, который опросил участников и свидетелей. По данному факту проводится проверка, пострадавшие направлены на судебно-медицинскую экспертизу.