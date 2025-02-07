В Новосибирске введено более 1,5 млн кв. метров жилья в 2024 году

В Новосибирске за 2024 год введено более 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Одним из приоритетных направлений остается развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

В 2023 году в городе построены школы на улицах Тургенева и Авиастроителей, музей на улице Советской, поликлиники на улицах Пролетарской и Татьяны Снежиной. Завершено строительство детских садов на улицах Николая Островского и Крылова. Подготовлены проекты детского сада на улице Игарской, школы на улице Большевистской и нового корпуса лицея № 113.

Ведется строительство школы на улице Кубовой, проектирование корпуса школы № 189 и пристройки к лицею на улице Крылова, 44. В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию музыкальной школы на улице Терешковой.

Параллельно идет расселение аварийного жилья. В 2024 году новые квартиры получили более тысячи семей. В рамках комплексного развития территорий заключены 14 договоров, предусматривающих расселение 47 аварийных домов.