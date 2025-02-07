Мужчина получил три года условно и внушительный штраф.

В Новосибирске вынесли приговор кладовщику за хищение имущества работодателя на 2,5 миллиона рублей. Согласно материалам дела мужчина на личном авто и на других транспортных средствах перевез профиль для внутреннего угла и мастику битумную со склада организации в место хранения. Профиль сдал в пункт приема металла, остальным также распорядился по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба — 2 544 672 рублей 46 копеек.

Суд вынес приговор — 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Гражданский иск удовлетворен частично, с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в размере 2 534 672 рубля 46 копеек, так как 10 тысяч рублей ущерба он уже возместил.