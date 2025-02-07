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общество

В Новосибирске вынесли приговор кладовщику за хищение имущества работодателя на 2,5 миллиона рублей

Фото: pixabay.com

Мужчина получил три года условно и внушительный штраф.

В Новосибирске вынесли приговор кладовщику за хищение имущества работодателя на 2,5 миллиона рублей. Согласно материалам дела мужчина на личном авто и на других транспортных средствах перевез профиль для внутреннего угла и мастику битумную со склада организации в место хранения. Профиль сдал в пункт приема металла, остальным также распорядился по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба — 2 544 672 рублей 46 копеек.

Суд вынес приговор — 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Гражданский иск удовлетворен частично, с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в размере 2 534 672 рубля 46 копеек, так как 10 тысяч рублей ущерба он уже возместил.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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