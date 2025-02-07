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общество

В Новосибирске выявили превышение мышьяка и хрома на полигонах

Фото: Сиб.фм

Превышение уровня мышьяка и хрома обнаружили в столице Сибири.

Кировский районный суд обязал МУП «САХ» устранить загрязнение грунта на Левобережном и Гусинобродском полигонах Новосибирска.

Уточняется, проверка Роспотребнадзора показала, что уровень мышьяка превышает норму в два раза, а хрома — до семи раз.

Суд признал нарушения санитарного законодательства и обязал предприятие снизить концентрацию опасных веществ.

Напомним, что чиновник Новосибирской области попал под следствие из-за бродячих собак-убийц

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Валерия Митрохина
Журналист

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