В Новосибирске выявили превышение мышьяка и хрома на полигонах

Превышение уровня мышьяка и хрома обнаружили в столице Сибири.

Кировский районный суд обязал МУП «САХ» устранить загрязнение грунта на Левобережном и Гусинобродском полигонах Новосибирска.

Уточняется, проверка Роспотребнадзора показала, что уровень мышьяка превышает норму в два раза, а хрома — до семи раз.

Суд признал нарушения санитарного законодательства и обязал предприятие снизить концентрацию опасных веществ.

Напомним, что чиновник Новосибирской области попал под следствие из-за бродячих собак-убийц