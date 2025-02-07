В Новосибирской области существенный дефицит инженеров на предприятиях

Нехватка специалистов в отрасли промышленности достигает 8,7 тысяч человек.

В Новосибирской области возникла нехватка инженеров на предприятиях, которая составляет 8700 человек, что приближено к четверти всей потребности региона. Восемь вузов Новосибирска готовят специалистов в инженерных областях, предоставляя в общей сложности 6104 бюджетных места на 2024-2025 учебный год. Наибольшая потребность в кадрах ощущается в сферах производства машин, оборудования, электроники, оптики, металлических изделий, а также в пищевой и легкой промышленности. Об этом сообщают в Народном фронте НСО.

Востребованы инженеры-технологи, конструкторы, технологи, техники, механики. Народный фронт проинформировал президента о сложностях подготовки инженерных специалистов, основываясь на данных опроса, в котором приняло участие около 500 работодателей из разных регионов. Сигналы о проблемах подготовки кадров также поступали на прямую линию.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.