В Новосибирской области за год оцифровали около 400 киноматериалов

Почти 400 уникальных киноматериалов оцифровали в регионе.

За 2024 год Центр креативных идей оцифровал 22 выпуска киножурнала «Сибирь на экране» и 361 кинопленку из архивов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. В том числе, ЦКИ отснял 15 фильмов о событиях региона. Об этом передали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

За год ЦКИ предоставил в прокат 990 фильмов и программ, выдал 440 отечественных картин, а также организовал фестивали «Эколенд» и «Морозы».

Напомним, что после реконструкции начал работу новосибирский музей Кондратюка