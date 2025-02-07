В Новосибирской области завершили разбирать севший в поле самолет

В «Уральских авиалиниях» сообщили о завершении разборки самолета.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили о завершении работ по разборке лайнера Airbus A320, который в сентябре 2023 года совершил вынужденную посадку в пшеничном поле под Новосибирском.

Демонтаж деталей самолета был полностью завершен в январе текущего года.

Напомним, что экстренная посадка произошла в Убинском районе Новосибирской области, в результате чего пассажиры были признаны потерпевшими. Следственные органы готовятся предъявить обвинения ответственным лицам.