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вчера 23:00
общество

В Новосибирской области завершили разбирать севший в поле самолет

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

В «Уральских авиалиниях» сообщили о завершении разборки самолета.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили о завершении работ по разборке лайнера Airbus A320, который в сентябре 2023 года совершил вынужденную посадку в пшеничном поле под Новосибирском.

Демонтаж деталей самолета был полностью завершен в январе текущего года.

Напомним, что экстренная посадка произошла в Убинском районе Новосибирской области, в результате чего пассажиры были признаны потерпевшими. Следственные органы готовятся предъявить обвинения ответственным лицам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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