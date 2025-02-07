В прокуратуре Новосибирской области подведены итоги работы за 2024 год

В прокуратуре Новосибирской области состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры в 2024 году и задачам на 2025 год. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Участие в коллегии приняли: начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов, уполномоченный по правам ребенка по Новосибирской области Надежда Болтенко, а также руководители правоохранительных органов региона и сотрудники прокуратуры области.

Прокурор региона Александр Бучман подвел итоги работы за прошедший год, отметив, что в прокуратуру поступило 95 тысяч обращений граждан, из которых более 700 были приняты лично. Он акцентировал внимание на законности в социальной сфере, охране интересов несовершеннолетних, участников СВО и их семей, а также на повышении эффективности борьбы с преступностью. В результате работы прокуратуры было принято более 3 тысяч нормативных актов, в том числе увеличение расходов областного бюджета на социальные нужды на 4 млрд рублей.

Важным вопросом остается изношенность коммунальных сетей, что приводит к авариям и перебоям в предоставлении услуг. В ходе вмешательства прокуратуры гражданам было возвращено свыше 67 млн рублей за некачественно оказанные коммунальные услуги. Прокуратура также добилась выплаты долгов по заработной плате более 350 млн рублей для 3 тысяч работников.

Кроме того, прокуратура совместно с правоохранителями и органами финансового контроля выявила и пресекла случаи посягательства на бюджетные средства, по материалам прокурорских проверок было возбуждено 14 уголовных дел, а 94 лица привлечены к административной ответственности. Также защищены права почти 6 тысяч детей, более 1000 детей-сирот получили жилье.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о задачах на 2025 год, включая улучшение строительной системы и реформу обращения с коммунальными отходами, с особым вниманием к усилению контроля за этими организациями. Николай Рябов подчеркнул необходимость усиления поддержки участников СВО и полного погашения задолженности по заработной плате, а также продолжения работы по защите материнства и детства, обеспечению жильем детей-сирот и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.