Вице-губернатором Томской области станет бывший вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев

Алексей Кондратьев назначен заместителем губернатора Томской области по строительству и архитектуре.

Согласно данным издания «Континент Сибирь», Кондратьев приступит к работе в новой должности с 10 февраля.

Ранее он занимал пост вице-мэра Новосибирска и руководителя департамента строительства и архитектуры мэрии города. Кондратьев ушел с этой должности в сентябре 2024 года. В общей сложности он проработал в мэрии Новосибирска 25 лет.

На официальном портале администрации Томской области исполняющим обязанности замгубернатора по строительству и архитектуре указан Тимур Мухамеджанов.