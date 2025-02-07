82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 22:37
пробки
1/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 101.2
82.76% -1.2
сегодня
07 февраля, 22:37
пробки
1/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 101.2
сегодня 21:30
общество

Вице-губернатором Томской области станет бывший вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев

Фото: телеграм-канал мэрии Новосибирска

Алексей Кондратьев назначен заместителем губернатора Томской области по строительству и архитектуре.

Согласно данным издания «Континент Сибирь», Кондратьев приступит к работе в новой должности с 10 февраля.

Ранее он занимал пост вице-мэра Новосибирска и руководителя департамента строительства и архитектуры мэрии города. Кондратьев ушел с этой должности в сентябре 2024 года. В общей сложности он проработал в мэрии Новосибирска 25 лет.

На официальном портале администрации Томской области исполняющим обязанности замгубернатора по строительству и архитектуре указан Тимур Мухамеджанов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в