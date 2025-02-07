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общество

Замерзающих сибиряков, застрявших в сломанной машине, вытащили из беды под Новосибирском

Фото: ГКУ НСО ЦОДД

Инцидент произошел на 68-м километре автодороги при температуре воздуха около -20 градусов.

Под Новосибирском спасали людей из поломавшейся машины. На 68 километре трассы в сильный мороз, около -20 градусов, экипаж отметил сломанный ВАЗ-2114. Причина остановки — повреждённый шланг системы охлаждения. Пассажирку согрели в служебном авто, а машину буксировали на техстанцию. В зимний период число поломок на дорогах области возрастает по данным ГИБДД.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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