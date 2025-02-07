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общество

Житель Новосибирска размазал две лужи кетчупа на полу и напугал спасателей суицидом

Фото: pixabay.com

23-летний юноша обратился к спасателям за помощью, подчеркнув, что на это есть причины.

Новосибирские спасатели МАСС рассказали об эпизоде, который произошел вчера, 6 февраля в Первомайском районе. 23-летний юноша обратился к спасателям за помощью, подчеркнув, что хочет покончить с жизнью.

«Прислал душераздирающее фото «кровавой» комнаты и написал слова прощания. Но парень, видимо, далек от медицины и не знает, что две большие лужи кетчупа, размазанные по полу, намного гуще, чем кровь, да и при таком объёме потере крови писать прощальные сообщения он уже точно бы не смог», — отметили спасатели.

Помощь сотрудников МАСС не потребовалась, мужчина открыл двери сам, естественно никакой суицид он не совершал и дальше это дело полиции.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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