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общество

Жители Новосибирской области смогут отслеживать вырубку лесов

Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области разработана электронная система для отслеживания сделок с лесными насаждениями.

В новой системе будут отображаться аналитические данные о лесных ресурсах. Об этом сообщает региональное правительство.

Система позволит вести учет заготовленной древесины, контролировать ее перемещение по цепочке поставок, заключать сделки купли-продажи и отслеживать легальность происхождения древесины. Также она упростит отчетность, повысит прозрачность и уменьшит административные барьеры.

Система будет полностью открыта для всех пользователей, обеспечивая доступ к информации о законности рубок и происходящем на лесосеках.

Цифровизация лесной отрасли в регионе направлена на повышение законности и прозрачности в работе лесного комплекса. В настоящее время система функционирует в штатном режиме, сбоев стало значительно меньше.

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Игорь Кириченко
Журналист

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