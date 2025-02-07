Жительница Новосибирской области поплатилась за неуплату алиментов двум несовершеннолетним детям

Сибирячка выплатит штраф и выполнит 20 часов обязательных работ.

Жительница Новосибирской области была наказана за то, что не выплачивала алименты на двух своих детей. Она обязана заплатить штраф и отработать 20 часов на общественных работах. Гражданка из Краснозерского района пыталась скрыть свои доходы и уклонялась от выполнения обязательств перед детьми.

41-летняя женщина из Краснозерского района получила 20 часов обязательных работ за неуплату алиментов и штраф за отказ информировать о трудоустройстве. Она была лишена родительских прав и обязана выплачивать алименты на своих несовершеннолетних детей, но безработная мать не предпринимала ни одного шага для погашения долга.

Несмотря на многократные требования судебного пристава, её принудительно доставили для объяснений, после чего в отношении неё был составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. Суд установил, что гражданка трудоустроилась несколько месяцев назад, но не сообщила об этом, за что получила в административном порядке штраф и 20 часов обязательных работ.

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