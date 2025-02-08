15 жертв под завалами. В Новосибирске опубликованы кадры спустя два года после мощного взрыва на Линейной

9 февраля 2023 года, рано утром, на улице Линейная, 39 в Новосибирске произошел взрыв бытового газа в жилом пятиэтажном доме.

В результате обрушения секции здания пострадали около 30 квартир. Взрыв произошел на втором этаже второго подъезда, где проживала 80-летняя пенсионерка, у которой накануне проводились работы по замене газового оборудования. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с трагедией. Изначально сообщалось о 13 погибших, но позже еще двое пострадавших скончались в больнице, что увеличило число жертв до 15. Дом был признан аварийным и непригодным для проживания, и в прошлом году его снесли.

В ходе расследования было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2024 года суд признал Ирину Урбах и Евгения Кавуна виновными в причинении взрыва. Кавун был приговорен к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы, а Урбах — к 10 годам.

Сегодня на месте трагедии — пустырь: многоэтажное здание было снесено летом прошлого года, а завалы разобраны и вывезены.