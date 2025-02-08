Агроном из Новосибирска рассказал, как провести ревизию старых семян

Февраль является оптимальным временем для дачников, чтобы проверить свои запасы семян.

Сезон посадок еще не начался, поэтому новосибирцы могут воспользоваться возможностью провести ревизию своих семян и избавиться от устаревших запасов. Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев поделился рекомендациями по правильной проверке семян, чтобы обеспечить максимальную всхожесть.

По словам агронома, заранее предсказать качество семян, купленных в магазине, невозможно. Поэтому он настоятельно рекомендует приобретать семена только у надежных продавцов. Если есть такая возможность, лучше использовать собственные семена. Также Мармулев предложил метод проверки их всхожести.

«Нужно взять ложку, положить туда салфетку. Затем взять, например, 10 семян и разложить на увлажненную салфетку. Сверху закрыть и ждать, сколько из них взойдет. Если только пять из них взошло, значит всхожесть – 50%», — объяснил специалист в беседе с журналистом АиФ-Новосибирск.

Алексей Мармулев также предупредил о том, что некоторые продавцы могут ставить новые штампы на старые семена. В связи с этим, февраль является оптимальным временем для дачников, чтобы проверить свои запасы семян.









