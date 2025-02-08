Четыре девушки из Новосибирской области служат на передовой СВО

Жительницы Новосибирска с боевым опытом отправились на спецоперацию.

Как сообщил экс-комбат «Веги», и.о бизнес-омбудсмена Новосибирской области Андрей Панфёров в эксклюзивном интервью Сиб.фм, семь девушек из России отправились на СВО. Из них четверо из Новосибирской области. Среди них – операторы дронов, связисты, медсестры, которые имеют боевой опыт.

«Девушек, конечно, бережем в зоне СВО. Они в полную силу выполняют долг, но все же бойцы-мужчины не перегружают их, жалеют. Все они на передовой, но мы защищаем и их», – прокомментировал Андрей Панфёров.

Он уточнил, что все девушки на СВО – контрактники. С ними заключают договор на полгода, по истечению срока они могут его продлить. Выплаты они получают такие же, как мужчины-контрактники.

Ранее Андрей Панфёров заявил, что СВО может завершиться в 2025 году.