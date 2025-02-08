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спорт

Дмитрия Губерниева атаковали поклонники на Матче звезд КХЛ в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Дмитрия Губерниева заметили на «Сибирь-Арене».

В Новосибирске в субботу, 8 февраля, на «Сибирь-Арене» во время Матча звезд КХЛ заметили известного комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

Известного спортивного комментатора окружила толпа поклонников, когда он поднимался по трибуне, чтобы дать интервью. Болельщики хотели получить автограф и сделать совместное фото.

Комментатор отреагировал отзывчиво. Он со всеми сфотографировался, пообщался и раздал автографы. После этого Губерниев пошел давать интервью.

Фото Дмитрия Губерниева атаковали поклонники на Матче звезд КХЛ в Новосибирске 2

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Игорь Кириченко
Журналист

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