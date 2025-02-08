Строительство завода приостанавливали в 2021 году и возобновили в 2023.

Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о сроках завершения строительства сырзавода «Эконива».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о ходе строительства сырзавода «Эконивы» в Маслянинском районе. Он отметил, что процесс строительства завода приостанавливался в 2021 году, а затем возобновился в 2023-м. Ранее в региональном Минсельхозе заявляли о планах завершить строительство к 2025 году, и губернатор подтвердил эти сроки с определенными оговорками.

«Шансы достроить завод «Эконивы» в заявленные сроки есть. Историю этого объекта мы знаем. Возникли разногласия между инвестором и основной финансирующей организацией – Россельхозбанком. Поэтому инвестор вынужден был искать другие источники для продолжения строительства. Он это сделал, но, понятно, не в том объеме, как мог бы получить от такой мощной структуры, как Россельхозбанк», — рассказал Андрей Травников в беседе с BFM-Новосибирск.

Он добавил, что, несмотря на это, работы продолжаются: на данный момент завершен контур здания, начался монтаж оборудования и сетей. Глава региона уточнил, что проект может быть завершен либо в 2025 году, либо в 2026 году.