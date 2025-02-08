Губернатор Новосибирской области Травников ждет предложения по застройке территории инфекционной больницы

Корпус № 1, построенный в 1912 году, имеет охранный статус.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что вопрос о будущем земельного участка и старых корпусов городской инфекционной больницы № 1 остается открытым. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие месяцы.

Переезд стационара состоялся 22 января, когда больница была переведена в новый комплекс в поселке Садовый. В исторических зданиях на улице Семьи Шамшиных больше ничего не осталось.

Главный врач городской инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова отметила, что все службы успешно переехали, а Центр по профилактике и борьбе со СПИД был перенесен еще ранее на улицу Ольги Жилиной.

Площадь участка, где расположены старые корпуса, составляет 2,5 гектара, и, учитывая его центральное расположение, он представляет интерес для застройщиков. Губернатор в течение двух лет поручал региональному Минстрою и департаменту имущества совместно с мэрией разработать концепцию развития освобождаемой территории, однако конкретные решения пока не приняты.

«Вопрос еще не решен. Как вы помните, перед городом и Минстроем поставлена задача. [Они должны определить] что же можно там разместить, исходя из градостроительной документации, и исходя из того, что там находится здание, которое имеет статус объектов культурного наследия. С этим еще что-то нужно делать, разбираться. Поэтому я жду предложения», – сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в беседе с BFM-Новосибирск.

Корпус № 1, построенный в 1912 году, имеет охранный статус. Это здание стало первым в Новониколаевске, специально спроектированным для лечебного учреждения. В апреле 2023 года эксперты оценили его состояние как удовлетворительное, однако отметили необходимость ремонта некоторых элементов. Архитекторы выражают опасения о быстром ухудшении состояния здания теперь, когда больница закрыта, и надеются на скорое решение по участку.