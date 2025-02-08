Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Хоккеисты новосибирской «Сибири» 9 февраля выйдут на лед в финале Матча Звезд Континентальной хоккейной лиги.

В первом полуфинале команда дивизиона Чернышова, за которую выступают игроки «Сибири», победила сборную дивизиона Харламова со счетом 10:6.

Капитан «Сибири» Сергей Широков отметился хет-триком, а защитник Тревор Мерфи отдал голевую передачу. Вратарь Денис Костин провел второй период встречи. В другом полуфинале команда дивизиона Боброва обыграла сборную дивизиона Тарасова со счетом 9:6. Один из голов забил нападающий «Сибирских снайперов» Егор Климович.

Финальный матч состоится 9 февраля, в нем сыграют дивизионы Боброва и Чернышова. В матче за третье место встретятся команды дивизионов Харламова и Тарасова.

Игроки «Сибири» также приняли участие в мастер-шоу. Бросок Тревора Мерфи оказался самым мощным — шайба достигла скорости 164 километра в час. Сергей Широков исполнил самый эффектный буллит, пробив по воротам в маске талисмана команды. По итогам зрительского голосования он был признан лучшим игроком шоу.

Редакция Сиб.фм собрала фоторепортаж с сегодняшнего матча.