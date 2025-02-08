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спорт

Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Фонбет Матч звезд КХЛ 2025

Хоккеисты новосибирской «Сибири» 9 февраля выйдут на лед в финале Матча Звезд Континентальной хоккейной лиги.

В первом полуфинале команда дивизиона Чернышова, за которую выступают игроки «Сибири», победила сборную дивизиона Харламова со счетом 10:6.

Капитан «Сибири» Сергей Широков отметился хет-триком, а защитник Тревор Мерфи отдал голевую передачу. Вратарь Денис Костин провел второй период встречи. В другом полуфинале команда дивизиона Боброва обыграла сборную дивизиона Тарасова со счетом 9:6. Один из голов забил нападающий «Сибирских снайперов» Егор Климович.

Финальный матч состоится 9 февраля, в нем сыграют дивизионы Боброва и Чернышова. В матче за третье место встретятся команды дивизионов Харламова и Тарасова.

Игроки «Сибири» также приняли участие в мастер-шоу. Бросок Тревора Мерфи оказался самым мощным — шайба достигла скорости 164 километра в час. Сергей Широков исполнил самый эффектный буллит, пробив по воротам в маске талисмана команды. По итогам зрительского голосования он был признан лучшим игроком шоу.

Редакция Сиб.фм собрала фоторепортаж с сегодняшнего матча.

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 27

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 28

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 29

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 30

Фото Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли в финал Матча звезд КХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 31

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Игорь Кириченко
Журналист

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