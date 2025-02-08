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общество

Кадеты из Новосибирской области освоят управление беспилотниками

Фото: мэрия Новосибирска

В Сибирском Кадетском Корпусе (СКК) начнётся обучение управлению беспилотными летательными аппаратами.

Соглашение о создании в регионе площадки по подготовке пилотов БПЛА было подписано 6 февраля между кадетской школой-интернатом «Сибирский Кадетский Корпус», Спортивной школой технического, экстремального и интеллектуального спорта и Федерацией гонок дронов Новосибирской области.

СКК стал первым средним учебным заведением в Новосибирской области, с которым заключено такое соглашение. В корпусе уже проводятся дополнительные занятия по управлению беспилотниками, а с подписанием документа эта работа будет расширена.

Также в учреждении планируется создать техническую лабораторию, где учащиеся смогут изучать устройство дронов, заниматься их ремонтом и разрабатывать новые модели с различными функциями.

В Новосибирской области действует учебный центр по подготовке операторов БПЛА. По информации военного комиссара Евгения Кудрявцева, специалисты из региона востребованы на передовой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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