Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил горожан с Днём науки

Он подчеркнул, что благодаря усилиям нескольких поколений учёных Новосибирск по праву носит статус научной столицы России.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил горожан с Днём российской науки. В своём обращении он отметил, что этот праздник важен для всех, кто посвятил свою жизнь исследованиям и развитию отечественной науки.

Мэр обратил внимание на то, что в Новосибирске высоко ценят интеллектуальный труд и тех, кто вносит свой вклад в развитие прорывных идей и новейших технологий. Он подчеркнул, что благодаря усилиям нескольких поколений учёных Новосибирск по праву носит статус научной столицы России.

Глава города также пожелал новосибирским ученым вдохновения, смелости в реализации их идей, здоровья, благополучия и успехов в научной деятельности.